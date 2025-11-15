به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجید سلحشور افزود: برای تکمیل این واحد‌ها حدود ۳۲ همت منابع مالی نیاز است.

وی گفت: به علت نبود منابع دولتی، پیشرفت این طرح به مشارکت مردم و پرداخت به‌موقع آورده‌ها وابسته است.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان افزود: منابع مالی طرح‌ها از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تأمین می‌شود و هیچ منبع دولتی خاصی برای این طرح در نظر گرفته نشده است.

سلحشور گفت: اکنون سه همت به پیمانکاران پرداخت شده که از این میزان، ۱.۶ همت آورده متقاضیان و ۱.۴ همت از محل تسهیلات بانکی بوده است.

وی با اشاره به آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ گفت: این طرح ادامه اقدامات مسکن ملی از سال ۱۳۹۸ و اکنون در قالب واحد‌های مختلف در، سراسر استان در حال ساخت است.