به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه خبر داد: در راستای صیانت از منافع و منابع ملت ایران نفتکش (Talara) توسط رزمندگان نیروی دریای سپاه توقیف شد.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: رزمندگان یگان‌های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز صبح ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه پس از دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف محموله یک فروند نفتکش با نام تجاری (Talara) با پرچم جزایر مارشال به رصد تحرکات آن پرداخته و اقدام به رهگیری و توقیف آن نمودند.

این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید.

بیشتربخوانید:مرکز مرجع دریایی بوموسی مهمترین مرکز رصد کشتی‌ها در خلیج فارس

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید.