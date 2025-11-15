به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، القاصی مهر افزود: عده‌ای معدود از اشخاص، از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی سواستفاده می‌کنند، اما اثرات عملکرد آنان گسترده و بازتاب اقداماتشان در جامعه چشمگیر است. این اشخاص با تبلیغات فریبنده و اقدامات غیرمجاز، جامعه بزرگ پزشکی را هدف قرار داده، به اعتبار حرفه پزشکی آسیب می‌رسانند و بخش قابل توجهی از شهروندان بی‌دفاع، قربانی تبلیغات کاذب و تصورات غلط می‌شوند.