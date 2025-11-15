پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که برخی پزشکان، مهر و اعتبار خود را در اختیار اشخاص سودجو قرار دادهاند؛ در این موارد، هم استفادهکننده از مهر و هم پزشک مسبب تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، القاصی مهر افزود: عدهای معدود از اشخاص، از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی سواستفاده میکنند، اما اثرات عملکرد آنان گسترده و بازتاب اقداماتشان در جامعه چشمگیر است. این اشخاص با تبلیغات فریبنده و اقدامات غیرمجاز، جامعه بزرگ پزشکی را هدف قرار داده، به اعتبار حرفه پزشکی آسیب میرسانند و بخش قابل توجهی از شهروندان بیدفاع، قربانی تبلیغات کاذب و تصورات غلط میشوند.