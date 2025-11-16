پخش زنده
مدیرکل اقتصادو دارایی استان بوشهر گفت: از مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان در سال گذشته شرکت مهندسی آب و فاضلاب با نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول زارعی با اشاره به عملکرد دستگاههای عمرانی در سال گذشته گفت: هزار میلیارد تومان از این مبلغ نیز برای خرید آب اختصاص یافته است.
وی افزود: پس از آن، دستگاههایی مانند راهداری، راه و شهرسازی، نوسازی مدارس، آب منطقهای در ردههای بعدی قرار دارند که تمرکز اعتبارات شان بر توسعه زیرساختهای جادهای، آب و خدمات عمومی است.
زارعی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان با ۲ هزارمیلیاردتومان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای، سازمان جهادکشاورزی، نوسازی مدارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اداره کل میراث فرهنگی در ردههای بعدی در جذب منابع قراردارند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی در ادامه تأکید کرد: دستگاههایی که در جذب منابع متمرکز ملی تلاش بیشتری داشته باشند، موفقتر خواهند بود؛ چرا که تنها حدود ۲۰ درصد اعتبارات اجرایی، استانی بوده و بخش عمده منابع در اختیار وزارتخانهها قرار دارد.