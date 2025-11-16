سفیر قزاقستان بر آمادگی کامل برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های گردشگری، اقتصاد و فرهنگ با کیش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سفیر جمهوری قزاقستان در ایران در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر توسعه روابط دوجانبه در حوزه‌های گردشگری، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد پرواز مستقیم بین کیش و قزاقستان تأکید کرد.

ونتالاپ اونالبایف با تمجید از روند توسعه شتابان کیش، با اشاره به روابط عمیق و رو به رشد دو کشور، خواستار برقراری پرواز مستقیم بین کیش و قزاقستان شد و افزود: برقراری مسیر هوایی راهبردی می‌تواند گردشگری و روابط دوجانبه را ارتقا دهد.

او گفت: هم اکنون پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی قشم‌ بین تهران و آلماتی برقرار است و شرکت هواپیمایی پارس‌ نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.

ونتالاپ اونالبایف، خاطرنشان کرد: اگر پرواز بین آلماتی و کیش برقرار شود حتی با توقف در تهران می‌توانیم شمار گردشگران بین دو کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهیم.

سفیر قزاقستان با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی ایران، خواستار افزایش تبلیغات گردشگری بین دو کشور شد و پیشنهاد داد با ایجاد ارتباط مستقیم بین نهاد‌های گردشگری دو کشور و سازمان‌دهی بازدید‌های رسانه‌ها و توراپراتورها، زمینه افزایش شناخت متقابل فراهم شود.

او ایران را مقصدی جذاب برای گردشگران قزاقستانی دانست و افزود: شهروندان قزاقستان علاقه‌مند هستند تا از ایران دیدن کنند و ایران به دلیل نزدیکی جغرافیایی، هزینه مناسب و اشتراکات فرهنگی، گزینه‌ای بسیار مطلوب برای سفر اتباع قزاقستان است.

ونتالاپ اونالبایف، خاطرنشان کرد: دولت‌های دو کشور بستر‌های لازم برای همکاری‌ها را فراهم کرده‌اند و اکنون زمان آن است که از این فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم. ما از گردشگران ایرانی دعوت می‌کنیم به قزاقستان سفر کنند و متقابلاً آماده استقبال پرشور از گردشگران قزاقستانی در ایران هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هم در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور سفیر قزاقستان در کیش، این سفر را فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های رو به رشد منطقه آزاد کیش برشمرد و گفت: امیدوارم در این سفر دو روزه، تصویر جامع و روشنی از ظرفیت‌های گسترده کیش، به ویژه در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری کسب کنید.

محمد کبیری با اشاره به اهمیت حیاتی تقویت ارتباطات هوایی، افزود: تجربه موفق مسیر هوایی کیش–دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) به وضوح نشان داد می‌توانیم با پیگیری مداوم و هدفمند، مسیر‌های پروازی جدیدی با کشور‌های هم‌فرهنگ و همسایه ایجاد کرد.

او افزود: ما اطمینان داریم که با همکاری و مساعدت دولت قزاقستان، امکان راه‌اندازی پرواز‌های مستقیم میان کیش و آلماتی نیز در آینده‌ای نزدیک فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های منحصر‌به‌فرد و ظرفیت‌های گردشگری بی بدیل کیش، از ایجاد پرواز مستقیم میان کیش و آلماتی استقبال کرد و از آمادگی منطقه آزاد کیش برای میزبانی و ارائه خدمات بی نظیر به گردشگران قزاقستانی خبر داد.

محمد کبیری به اهمیت اشتراکات فرهنگی و تاریخی اشاره کرد و گفت: نزدیکی فرهنگی و زبانی بین ایران و قزاقستان فرصت مناسبی برای جذب گردشگران ایجاد می‌کند.

او افزود: کیش می‌تواند دروازه‌ای برای تبادلات گردشگری باشد و امیدواریم بتوانیم تجربیات موفق دیگر مناطق آزاد و همکاری‌های مشترک چین و قزاقستان را در این مسیر به کار بگیریم.