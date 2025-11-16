سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی از ذخیره سازی ۱۷ هزار تن مصالح زمستانی (شن و نمک) برای طرح راهداری در فصل زمستان خبر داد.

وی افزود: ۱۵۰ راهدار در قالب ۲۵ تیم و۲۶۰ دستگاه ماشین آلات راهداری برای طرح زمستانی امسال در نظر گرفته شده است.

وی گفت : مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه استان باید با یکدیگر تعامل و هماهنگی داشته باشند تا به نحو مطلوب از تمام توان و ظرفیت برای ایمنی کاربران جاده ای استفاده کنیم.

میقانی با بیان اینکه اولویت بازگشایی مسیرها در طرح راهداری زمستانی، راه های شریانی و اصلی است، ادامه داد: کشیک های زمستانی همکاران به فراخور نیازها تنظیم خواهد شد تا با آمادگی کامل به استقبال فصل زمستان برویم.

سرهنگ اسپیدکار، فرمانده پلیس راه استان نیز گفت: روان سازی ترافیک و کاهش تصادفات جاده ای هدف دو مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راه است و امیدواریم با همکاری یکدیگر شاهد کاهش تصادفات جاده ای باشیم.