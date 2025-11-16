به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در هفته چهاردهم این رقابتها، تیم فولاد هرمزگان، از ساعت ۱۶ فردا (۲۶ آبان) در سالن فجر بندرعباس به مصاف پالایش نفت شازند می‌رود.

دیگر نماینده هرمزگان، تیم پالایش نفت بندرعباس در سیرجان به مصاف گهر زمین می‌رود.

در جدول رده بندی تیم‌های فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۹ و ۱۸ در جایگاه ششم و هشتم قرار دارند.

