به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع روند مبادله موافقتنامه‌ها در استان بوشهر نسبت به میانگین کشوری را رضایت‌بخش دانست و با اشاره به لزوم نظارت دقیق و مستمر بر اجرای طرح های عمرانی استان، گفت: از مسئولان دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود نسبت به نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و کیفیت آنها که نقش مهمی در صرفه‌جویی زمان دارد مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی با اعلام خبر تشدید فعالیت کمیته نظارت بر طرح‌های عمرانی استان، افزود: این کمیته با هدف نظارت، سرعت بخشی و افزایش کیفیت اجرای طرح‌های عمرانی فعال شده و انتظار دارم این مهم باحساسیت و با دقت پیگیری شود.

زارع ادامه داد: استان بوشهر روند نسبتا مناسبی در پیشبرد طرح‌های عمرانی دارد، اما لازم است برای جذب و تخصیص اعتبارات ملی، مدیران دستگاه‌های اجرایی تلاش و پیگیری بیشتری داشته باشند تا مشکلات تامین مالی و اعتباری طرح‌ها حل شود.