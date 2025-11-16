پخش زنده
استاندار بوشهر تسریع در روند مبادله موافقتنامهها، نظارت مستمر بر کیفیت طرحهای عمرانی و پیگیری جدی برای جذب و تخصیص اعتبارات ملی را اولویت اصلی مدیران دستگاههای اجرایی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع روند مبادله موافقتنامهها در استان بوشهر نسبت به میانگین کشوری را رضایتبخش دانست و با اشاره به لزوم نظارت دقیق و مستمر بر اجرای طرح های عمرانی استان، گفت: از مسئولان دستگاههای اجرایی انتظار میرود نسبت به نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و کیفیت آنها که نقش مهمی در صرفهجویی زمان دارد مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
وی با اعلام خبر تشدید فعالیت کمیته نظارت بر طرحهای عمرانی استان، افزود: این کمیته با هدف نظارت، سرعت بخشی و افزایش کیفیت اجرای طرحهای عمرانی فعال شده و انتظار دارم این مهم باحساسیت و با دقت پیگیری شود.
زارع ادامه داد: استان بوشهر روند نسبتا مناسبی در پیشبرد طرحهای عمرانی دارد، اما لازم است برای جذب و تخصیص اعتبارات ملی، مدیران دستگاههای اجرایی تلاش و پیگیری بیشتری داشته باشند تا مشکلات تامین مالی و اعتباری طرحها حل شود.