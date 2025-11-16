پخش زنده
مهلت کنارهگیری نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستا از سمتهای ملی و استانی تا پایان آبان ماه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان از آغاز مهلت قانونی کنارهگیری مسئولان ملی و استانی داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی روستا خبر داد.
اسفندیار تاجمیری افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون شوراها، بازه زمانی تا سیام آبان فرصت قانونی برای مدیران، مقامات و مسئولان دارای سمت ملی یا استانی است تا در صورت تمایل به داوطلبی در انتخابات شوراها از مسئولیت خود استعفا دهند.
تاجمیری با تاکید بر اینکه این اقدام بهمنظور جلوگیری از تعارض منافع و ایجاد شرایط رقابت برابر میان داوطلبان انجام میشودگفت: استعفای داوطلبان باید به تأیید مقام مافوق برسد.