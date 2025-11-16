شرکت هواپیمایی «ایران‌ایرتور» با راه‌اندازی پرواز‌های مستقیم مشهد–لاهور ظرفیت جدیدی به شبکه پرواز‌ها بین ایران و پاکستان افزوده؛ اقدامی که می‌تواند گردشگری و ارتباطات اقتصادی دو کشور را تقویت کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ مراسم افتتاح خط پروازی جدید شرکت هواپیمایی «ایران ایر تور» در مسیر مشهد–لاهور روز گذشته در فرودگاه بین‌المللی علامه اقبال شهر لاهور پاکستان برگزار شد.

در این مراسم طبق سنت رایج هوانوردی «آب پاشی هواپیما» یا Water Salute برای استقبال از نخستین پرواز ایران‌ایرتور در این مسیر انجام شد.

این اقدام بخشی از برنامه‌های دو کشور برای تقویت همکاری‌های گردشگری، تسهیل رفت‌وآمد زائران و افزایش تعاملات اقتصادی میان ایران و پاکستان است.

مسئولان فرودگاه لاهور اعلام کردند که آغاز این پرواز‌ها می‌تواند نقش مهمی در اتصال دو شهر مهم مذهبی و فرهنگی ایفا کند.

در حال حاضر تعداد پرواز‌های مستقیم میان شهر‌های ایران و پاکستان در هفته به بیش از ۱۵ پرواز رسیده و ادامه این روند می‌تواند به گسترش روابط مردمی و افزایش تبادلات تجاری دو کشور کمک کند.

«ایران‌ایرتور» همچنین اخیرا پرواز‌های هفتگی خود در مسیر تهران–اسلام‌آباد را آغاز کرده و برنامه دارد شبکه پرواز‌های خود به پاکستان را در ماه‌های آینده توسعه دهد.