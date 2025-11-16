پخش زنده
امروز: -
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای هرمزگان گفت: سد استقلال میناب فقط دو درصد آب دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمدامین طبسی افزود: سد استقلال میناب بزرگترین منبع تامین کننده آب در هرمزگان است که ظرفیت آن ۲۴۰ میلیون مترمکعب است.
وی گفت: اکنون آب موجود در این سد غیرقابل استفاده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای هرمزگان گفت: سد شمیل و نیان هم با ظرفیت ۸۰ میلیون مترمکعب کاملا خشک شده است.
طبسی افزود: سدهای استقلال میناب، شمیل و نیان، سرنی و جگین چهار سد مهم هرمزگان است.
وی گفت: مجموع آب موجود در سدهای سرنی و جگین اکنون ۶۵ میلیون مترمکعب است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای هرمزگان گفت: در شرایط پُربارشی ظرفیت این سدها ۶۹۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان نیز گفت: استفاده از چاهها، آب شیرین کن و اجرای خط انتقال از مهمترین اقدامات برای گذر از بحران کم آبی در هرمزگان است.
بیشتر بخوانید؛ بحران بی آبی و استفاده از منابع استراتژیک زیر زمینی در هرمزگان
جمشید عیدانی از همه مشترکان خانگی، صنعتی و کشاورزی خواست تا در مصرف آب صرفه جویی کنند.
میزان بارندگی در هرمزگان در سال زراعی امسال نسبت به پارسال ۹۰ درصد کاهش یافته است.