معاون مدیر تولید (تقویت فشار و تزریق گاز) شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: طرح احداث ایستگاه جمع‌آوری و تزریق گاز میدان قلعه‌نار خوزستان ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر علیشایی اظهار کرد: طرح احداث ایستگاه جمع‌آوری و تزریق گاز میدان قلعه‌نار خوزستان یکی از ۱۴ طرح اولویت‌دار و صیانتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است که با هدف حفظ سطح تولید نفت، ارتقای ضریب بازیافت مخازن و جلوگیری از سوزاندن گاز‌های همراه در حال اجراست.

به گفته وی با اجرای این طرح، روزانه حدود ۱۱ میلیون فوت‌مکعب استاندارد گاز‌های همراه جمع‌آوری، فشرده‌سازی و پس از رساندن به فشار طراحی، از طریق خط لوله به چاه تزریق می‌شود که این اقدام، علاوه بر پایداری تولید، نقش مهمی در صیانت از منابع ملی و کاهش اتلاف انرژی دارد.

معاون مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به مزایای اقتصادی طرح گفت: اجرای این طرح سالانه بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار صرفه‌جویی و بازگشت سرمایه به همراه دارد.

وی توضیح داد: این طرح علاوه بر آثار اقتصادی، در کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی و تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی شرکت نیز اثرگذار است و با جمع‌آوری سالانه بیش از ۱۱۴ میلیون مترمکعب گاز، سهم قابل توجهی در کاهش گازسوزی و بهبود شرایط زیست‌محیطی ایفا می‌کند.

علیشایی تصریح کرد: اجرای طرح ایستگاه تزریق گاز میدان قلعه‌نار در راستای تحقق سیاست‌های کلان انرژی کشور و رویکرد توسعه پایدار، نمادی از تلاش‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در صیانت از مخازن و بهره‌برداری بهینه از منابع ارزشمند ملی است.

ایستگاه میدان نفتی قلعه‌نار در محدوده شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان واقع شده و هدف از اجرای آن ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری، فشرده‌سازی و تزریق گاز به مخزن قلعه‌نار است.