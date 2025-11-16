پخش زنده
ارتقای ایمنی جادههای آذربایجانغربی به صورت مستمر انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر نقش عامل انسانی در تصادفات، برتقویت آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک و ضرورت توجه به ایمنی راهها تأکید کرد و گفت: ارتقای ایمنی راههای استان به صورت مستمر انجام میشود.
ارسلان شکری، با اشاره به اینکه هر سال میلیونها نفر در سراسر جهان بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست میدهند یا دچار آسیبهای جدی میشوند، افزود: در کشور ما نیز بخش قابل توجهی از حوادث مربوط به جادههاست، بنابراین توجه به ایمنی راهها و نقش عامل انسانی در کاهش تصادفات امری ضروری است.
شکری، روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی را فرصتی برای بازنگری در سیاستها و رفتارهای ترافیکی دانست و گفت: این روز تنها یادآور اندوه نیست؛ بلکه تلنگری است برای تلاش بیشتر جهت افزایش ایمنی و کاهش تلفات جادهای و همه نهادها و مردم باید در این مسیر همراه شوند تا شاهد جادههایی ایمنتر باشیم.
وی، با بیان اینکه عامل انسانی در بیش از ۷۰ درصد تصادفات نقش دارد، اضافه کرد: سرعت غیرمجاز، خستگی و بیتوجهی به قوانین از مهمترین رفتارهای پرخطر هستند و اگر رانندگان رفتار ایمن داشته باشند، بسیاری از تصادفات قابل پیشگیری است.
شکری تصریح کرد: آموزش و ارتقای فرهنگ رانندگی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و ایمنی در جادهها تنها یک شعار نیست؛ بلکه مسئولیتی انسانی و اجتماعی است که همه در قبال آن وظیفه داریم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان، با اشاره به اقدامات ادارهکل راهداری آذربایجانغربی برای ارتقای ایمنی راهها، از جمله حذف نقاط پرحادثه، نصب علائم جدید، بهسازی نقاط پرتصادف، خطکشی و روشنایی محورهای ارتباطی، نصب گاردریل و تابلوهای هشداردهنده و اجرای برنامههای آموزشی برای رانندگان افزود: این طرحها بهصورت مستمر اجرا میشوند تا از بروز سوانح ناگوار جلوگیری شود.