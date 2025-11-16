پخش زنده
همزمان با هفته کتاب، ۱۰۰ اثر کتابهای حسی و لمسی در نمایشگاه سفر کتاب میهمان کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی در حاشیه برگزاری نمایشگاه سفر کتاب با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب و کتاب خوانی، یکی از مهمترین برنامههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را اجرای ویژه برنامه نمایشگاهی سفر کتاب دانست و گفت: در ادامه اجرای جشنواره رویش که یکی از مهمترین بخشهای آن ساخت کتابهای حسی و لمسی توسط مربیان و معلمان بوده ویژه برنامه نمایشگاهی سفر کتاب نیز اجرا میشود.
زهرا آبسوران با بیان این که امسال این نمایشگاه برای دومین سال پیاپی در کشور اجرا میشود افزود: سال گذشته بیش از ۱۰۰ اثر برجسته در زمینه کتابهای حسی و لمسی از سراسر کشور برای کودکان دارای نیازهای ویژه بخصوص کودکان کم بینا و نابینا در سطح کشور تهیه شده بود که امسال در قالب این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
او ادامه داد: این ۱۰۰ اثر برجسته در قالب برنامه نمایشگاهی سفر کتاب میهمان مردم آذربایجان غربی است که تا ۱۲ آذرماه در شهرستانهای مختلف آذربایجان غربی به نمایش گذاشته خواهد شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: برنامه نمایشگاهی سفر کتاب ویژه برنامههای خود را از استان خراسان جنوبی شروع کرده و آذربایجان غربی به عنوان ششمین استان میزبان این کتابها در هفته کتاب و کتابخوانی است.