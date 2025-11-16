بمنظور رفع مشکلات خانواده‌های ایتام و محسنین، در هفت ماهه امسال حامیان بیست میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان، به فرزندان معنوی خود کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرپرست کمیته امداد منطقه یک بندرعباس گفت: بیست میلیارد و ۱۰۲ میلیون تومان کمک‌های نقدی، و بقیه بصورت کالا بوده است.

حسین اسدی افزود: اکنون دو هزار و ۸۷۵ یتیم و فرزند محسنین کمیته امداد منطقه یک، از حمایت مادی و معنوی هفت هزار و ۴۸۰ نیکوکار بهره‌مند هستند.

وی گفت: مردم می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶، مراجعه به وبگاه ekram.emdad.ir و یا کارشناسان کمیته امداد، در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کنند.