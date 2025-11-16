به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اهالی آبادان و خرمشهر با اظهار نظر درباره نحوه پرداخت کالابرگ افزایش مبلغ کالابرگ را پیشنهاد دادند.

آنان پرداخت مبلغ بیشتر به دهک های کم درآمد جامعه نسبت به دهک های دیگر را عادلانه تر می دانند و می گویند: اگر بجای اعمال تخفیفات روی تعداد خاصی کالا قیمت های ویژه کالا برگ روی همه کالا ها اعمال شود قدرت خرید مشمولان کالابرگ افزایش می یابد.

اهالی جنوب غرب خوزستان همچنین خواستار افزایش تعداد اجناس مشمول کالابرگ شدند.

به گفته وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی: شیوه جدید اختصاص کالابرگ از آذرماه و بر اساس انتخاب مردم اجرایی می‌شود.

در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۴ نوبت کالا برگ الکترونیک بین مردم توزیع شده است که شیوه متفاوتی نسبت به گذشته داشت و به مردم منابعی اختصاص می‌یافت که می‌توانستند با مراجعه به فروشگاه‌ها کالا‌های مورد نیاز خودشان را از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر خریداری کنند.

احمد میدری افزود: برای کالابرگ دو طرح وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار را به ازای هر نفر را دریافت و از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر در فروشگاه‌ها خریداری کنند یا اینکه از ۱۲ هزار فروشگاه این کالا‌ها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰ درصد خریداری کنند.

هدف دولت چهاردهم، حفظ قدرت خرید دهک‌های کم درآمد است.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان نیز دغدغه وزارت رفاه را اجرای طرح کالابرگ برای رضایت‌مندی مردم دانسته است.

نظرسنجی‌ها نشان داد که رضایت مردم در این طرح افزایش یافته است، مشارکت از ۸۸ درصد در مرحله اول به ۹۶ درصد در مرحله دوم رسید و در مراحل سوم و چهارم، نزدیک به ۹۵ درصد مشارکت ثبت شد.