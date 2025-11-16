

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران، با تأکید بر پیگیری جدی مجوز‌ها و اقدامات اجرایی، گفت: رایزنی‌ها برای گسترش شعاع تردد خودرو‌های منطقه آزاد به کل استان در جریان است

مهدی یونسی رستمی افزود: در حال انجام اقدامات لازم هستیم و مجوز‌های مربوطه را با جدیت پیگیری می‌کنیم

او ادامه داد: هدف این است که شعاع تردد خودرو‌های منطقه آزاد تنها محدود به یک بخش نباشد، بلکه سراسر استان را دربرگیرد تا همه مردم مازندران از این ظرفیت اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند شوند

استاندار مازندران این اقدام را گامی مهم در مسیر عدالت اقتصادی و توسعه متوازن استان دانست و گفت: این اقدام می‌تواند همه مردم مازندران را در بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی این طرح شریک کند. ‎



