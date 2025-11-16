رایزنیها برای گسترش شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد مازندران
رایزنیها برای گسترش شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد به کل استان در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران، با تأکید بر پیگیری جدی مجوزها و اقدامات اجرایی، گفت: رایزنیها برای گسترش شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد به کل استان در جریان است
مهدی یونسی رستمی افزود: در حال انجام اقدامات لازم هستیم و مجوزهای مربوطه را با جدیت پیگیری میکنیم
او ادامه داد: هدف این است که شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد تنها محدود به یک بخش نباشد، بلکه سراسر استان را دربرگیرد تا همه مردم مازندران از این ظرفیت اقتصادی و اجتماعی بهرهمند شوند
استاندار مازندران این اقدام را گامی مهم در مسیر عدالت اقتصادی و توسعه متوازن استان دانست و گفت: این اقدام میتواند همه مردم مازندران را در بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی این طرح شریک کند.
یونسی رستمی تأکید کرد تلاشها و رایزنیها با جدیت ادامه دارد تا مازندران به الگویی موفق در بهرهبرداری از مزایای منطقه آزاد تبدیل شود.
بیشتر بخوانید: