رئیس شورای حل اختلاف خوزستان گفت: یکی از پیچیده‌ترین اختلافات عشایری شوش که دو سال پیش به حادثه‌ای تلخ منجر شده بود با تلاش‌های مستمر و میانجی‌گری بزرگان و اعضای شورا‌های حل اختلاف با رضایت اولیای دم و توافق بر پرداخت دیه به صلح و سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت‌بهبهانی با اشاره به عملکرد صلح‌یاران و ستاد صبر در شهرستان شوش از برگزاری موفق جلسه صلح و سازش میان دو خانوار خبر داد و با بیان اینکه این اختلاف ریشه‌دار دو سال پیش منجر به حادثه‌ای تلخ شده بود، اظهار کرد: پس از درخواست سران و سادات منطقه، دبیرخانه شورا‌های حل اختلاف با اعزام کارگروه ویژه و اعلام آتش‌بس، زمینه را برای گفت‌و‌گو و سازش فراهم کرد.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی صلح‌یاران و پیگیری‌های مستمر ستاد صبر، موضوع به شعبه ویژه عشایر واگذار و در نهایت با مدیریت و میانجی‌گری یکی از اعضای شعبه ۵۲، جلسه صلح و سازش برگزار شد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: در این جلسه، طرفین با توافق بر پرداخت دیه و جلب رضایت اولیای دم به اختلافات پایان دادند و مسیر جدیدی از همزیستی مسالمت‌آمیز را آغاز کردند.

حجت‌الاسلام امانت‌بهبهانی ادامه داد: این اقدام نشان‌دهنده نفوذ اجتماعی صلح‌یاران، جایگاه معنوی سادات و نقش محوری ستاد صبر در حل اختلافات پیچیده و حساس است؛ اقدامی که از ادامه تنش جلوگیری کرد و الگویی روشن از عدالت ترمیمی و فرهنگ صلح در جامعه عشایری خوزستان را به نمایش گذاشت.

وی تأکید کرد: این دستاورد ارزشمند، بیانگر آن است که شورا‌های حل اختلاف با همراهی صلح‌یاران و ستاد صبر، توانسته‌اند از دل یک بحران اجتماعی، فرصتی برای همدلی و بازگشت به آرامش بیافرینند.