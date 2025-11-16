پخش زنده
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در راستای اجرای تبصره ۱ بند مربوط به شاخصهای سنجش وضعیت زنان، خانواده و جمعیت برنامه هفتم توسعه، طی نشستی با مسئولان دستگاههای ذیربط، روند انجام پیمایشهای ملی مبتنی بر شاخصها را بررسی کردند.
به گزارش برگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این نشست که با هدف تسریع در اجرای تکالیف برنامه هفتم برگزار شد، اعضای دستگاهها ضمن ارائه گزارشهای اولیه، درباره روششناسی پیمایشها، سازوکارهای جمعآوری داده، همافزایی بین دستگاهی و نحوه انتشار نتایج برای بهرهبرداری دستگاهها و کمیسیون فرهنگی مجلس تبادل نظر کردند.
در ادامه، شورای سیاستگذاری اجرای پیمایشهای ملی با حضور نمایندگان تامالاختیار دستگاهها تشکیل شد تا بر مراحل طراحی، اجرا و تحلیل دادهها نظارت داشته و ضمن تضمین دقت و جامعیت اطلاعات، زمینه استفاده سیاستگذاران از نتایج این پیمایشها را فراهم کند.
معاون امور زنان و خانواده در این جلسه با تأکید بر اهمیت این تکلیف قانونی، گفت که پیمایشهای ملی نقشی تعیینکننده در سنجش اثربخشی سیاستها، اصلاح مداخلات و ارائه تصویر دقیق از وضعیت زنان، خانواده و جمعیت در کشور خواهد داشت.
در این جلسه، احکام سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان نائب رئیس، و همچنین مرضیه وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، محمدرضا جوادییگانه رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری، حسین میرزایی رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پروین داداندیش مشاور و رئیس مرکز زنان وزارت کشور به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری پیمایش ملی زن، خانواده و جمعیت از سوی معاون رئیسجمهور و رئیس شورای راهبردی داده شد.