انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور مهاباد - میاندوآب ۳ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی ؛حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۲۰:۱۶ روز یکشنبه «۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی پراید در محور مهاباد به میاندوآب، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود:بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.