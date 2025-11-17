تأکید فرماندار ماکو بر بازنگری فوری زیرساختهای جادهای در پی افزایش تصادفات
در دیدار رئیس پلیسراه ماکو با فرماندار شهرستان ماکو، وضعیت ایمنی محورهای مواصلاتی، دلالیل افزایش تصادفات و لزوم بازنگری در زیرساختهای جادهای مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی
؛ تاجفر فرمانداری شهرستان ماکو بر اهمیت بازنگری و ارتقای زیرساختها تأکید کرد و گفت: استانداردسازی راههای مواصلاتی، ارائه آموزشهای هدفمند و تبیین فرهنگ صحیح رانندگی، باید در اولویت کاری پلیسراه قرار گیرد تا روند افزایشی تصادفات مهار شود.
وی افزود: کاهش حوادث جادهای نیازمند همافزایی و مشارکت آگاهانه مردم در رعایت اصول ایمنی است.
در این نشست، سرهنگ ولیمحمد نژاد رئیس پلیسراه ماکو نیز با ارائه گزارشی از گستره مأموریتی این یگان گفت: حوزه پلیسراه ماکو با پوشش چهار شهرستان ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، در مجموع ۱۹۵۰ کیلومتر راه را دربر میگیرد و افزون بر آن، ۴۷۶ محور روستایی نیز زیر پوشش نظارتی پلیسراه قرار دارد.
وی با اشاره به آمار تصادفات افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ نفر در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند و بخش عمده این سوانح در جادههای فرعی و روستایی رخ داده است