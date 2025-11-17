پخش زنده
رقابتهای تیراندازی بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) در دومین روز این بازیها پیگیری شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیژن غفاری نخستین نماینده تیراندازی ایران در این روز از بازیها بود که همراه با حریفانش در تفنگ تپانچه ۱۰ متر در خط آتش ایستاد. او در این مرحله امتیاز ۵۵۳.۱۱ را به ثبت رساند. با این امتیاز، غفاری در میان ۲۰ تیرانداز شرکت کننده در جایگاه نهم ایستاد و نتوانست به عنوان یکی از ۸ تیرانداز برتر راهی فینال شود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.