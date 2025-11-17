پخش زنده
کاروان پیکرهای شهدای دفاع مقدس با استقبال یگانهای نیروهای مسلح مستقر در فارس از دروازه قرآن وارد این شهر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته مدیر روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت فارس: شهدای دوران دفاع مقدس این کاروان شامل پیکر مطهر ۱۶ شهید گمنام و یک شهید با نام است.
رسول رحمتی افزود: مراسم استقبال از کاروان شهدا با حضور مسئولان لشکری و کشور در استان برگزار میشود و شهدا بعداز مراسم استقبال به نقاط مختلف استان منتقل میشوند.
رحمتی افزود: پیکر یکی از شهدا با نام است که با آزمایش دی انای مشخص شده و با درخواست خانواده این شهید گرانقدر پیکر آن شهید والامقام که در یکی از استانهای کشور بصورت شهید گمنام خاکسپاری شده بود همراه با شهدای گمنام به استان منتقل شده و در زادگاه خود به خاک سپرده میشود.
او تصریح کرد: شش تن از این شهدای گمنام در نقاط مختلف در استان (شهرستانهای قیروکارزین، جهرم، شیراز و ممسنی) خاکسپاری و ۱۰ تن از شهدا بعد از مراسم به معراج شهدای گمنام مرکز منتقل خواهند شد.