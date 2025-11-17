به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، احمد مرادی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۵ همت ارزش افزوده در گردش دارند که به ساخت و ساز‌ها کمک می‌کند.

وی گفت: درمان، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان سه اولویت پیگیری نمایندگان استان است.

مرادی افزود: پیگیر راه اندازی آمبولانس دریایی همه جزایر هرمزگان هستیم.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات تردد خودرو‌های خارجی، رفع مشکل کاهش سهمیه بنزین از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر، کدینگ کارت سوخت ها، پارکینگ قایق‌های صیادان، قانون سخت و زیان آور بودن صیادان، گرانی ارزاق در استان،‌ام آر آی بیمارستان‌ها و حل مشکل مجوز‌های کشتی تفریحی در حال پیگیری است.

وی افزود: به دنبال نهایی کردن سهم ۳۰ درصدی استان هرمزگان بصورت رایگان از آب شیریکن یک میلیون متر مکعبی هستیم.

مرادی گفت: همه دستگاه‌های دولتی باید با رسانه‌ها تعامل داشته باشند و از ظرفیت رسانه در پیشبرد اهداف و نقد منصفانه استفاده کنند.

در این نشست خبری خبرنگاران رسانه‌های مختلف نیز به دیدگاه‌های خود درباره مسائل و مشکلات استان پرداختند.