نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: هرمزگان با ۲۶ همت رتبه نخست کشوری از بودجه دولتی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، احمد مرادی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: شهرداریها و دهیاریهای استان ۵ همت ارزش افزوده در گردش دارند که به ساخت و سازها کمک میکند.
وی گفت: درمان، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان سه اولویت پیگیری نمایندگان استان است.
مرادی افزود: پیگیر راه اندازی آمبولانس دریایی همه جزایر هرمزگان هستیم.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات تردد خودروهای خارجی، رفع مشکل کاهش سهمیه بنزین از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر، کدینگ کارت سوخت ها، پارکینگ قایقهای صیادان، قانون سخت و زیان آور بودن صیادان، گرانی ارزاق در استان،ام آر آی بیمارستانها و حل مشکل مجوزهای کشتی تفریحی در حال پیگیری است.
وی افزود: به دنبال نهایی کردن سهم ۳۰ درصدی استان هرمزگان بصورت رایگان از آب شیریکن یک میلیون متر مکعبی هستیم.
مرادی گفت: همه دستگاههای دولتی باید با رسانهها تعامل داشته باشند و از ظرفیت رسانه در پیشبرد اهداف و نقد منصفانه استفاده کنند.
در این نشست خبری خبرنگاران رسانههای مختلف نیز به دیدگاههای خود درباره مسائل و مشکلات استان پرداختند.