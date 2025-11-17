امروز تا ظهر شرایط جوی و دریایی پایداری در استان حاکم است و از بعدازظهر تا پایان روز پنجشنبه ۲۹ آبان، ناپایداری دریایی در بیشتر مناطق خلیج‌فارس پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در محدوده تنگه هرمز ودریای عمان آرام و برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از بعدازظهر امروز افزایش باد‌های شمال غربی در خلیج فارس سبب مواج شدن خلیج فارس، فراساحل غرب تنگه هرمز و مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان می‌شود.

وی توصیه کرد: در این مدت تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها در بنادرغربی استان صورت پذیرد و شناور‌های تجاری از رفت وآمد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

به لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد و روز‌های پایانی هفته با کاهش رطوبت نسبی هوا، افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.