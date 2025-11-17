پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی گفت: بارش نزولات آسمانی در تمامی محورها بصورت باران بوده و تنها گردنه مائین بلاغ شهرستان تکاب برفی و کولاکی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ ارسلان شکری با اشاره به بارشهای شب گذشته در تمامی محورهای ارتباطی از آمادگی کامل این استان برای اجرای طرح راهداری زمستانی خبر داد و یادآور شد: دو اکیپ بصورت مستمر نسبت به برفروبی گردنه مایین بلاغ شهرستان تکاب اقدام و از شب گذشته تاکنون ۱۰۰ کیلومتر عملیات برفروبی و نمک پاشی در این گردنه انجام شده است.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربب با بهرهگیری از ۶۷ راهدارخانه فعال و ۳۵۸ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری، تمامی محورهای استان تحت پوشش خدمات زمستانی قرار دارند.
وی با اشاره به دپوی نزدیک به ۴۰ هزار تن شن و ماسه و نمک در راهدارخانه های استان اظهار کرد: گستره عملیات زمستانی راهداری در آذربایجان غربی بیش از ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر است که شامل ۱۱۷۴ کیلومتر راه شریانی و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برفگیر میشود.
شکری افزود: ۴۸ راهدارخانه ثابت و ۱۹ پایگاه سیار و استیجاری به عنوان مراکز اصلی خدماترسانی در زمان بحران فعالیت میکنند و ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین استان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با اشاره به تقویت زیرساختهای عملیاتی گفت: تعمیرات اساسی در ۱۷ راهدارخانه مرکزی انجام شده و دو راهدارخانه جدید در گردنه دوآب و منطقه حیدرآباد احداث شده است. همچنین انبارهای ذخیره شن و نمک و آشیانه ماشینآلات در راهدارخانههای مرکزی مهاباد و اشنویه تکمیل شدهاند.