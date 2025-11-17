عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، در واکنش به دغدغه رئیس‌جمهور درباره بهبود مصرف سوخت و کاهش آلایندگی، با ارائه مجموعه‌ای از راهکار‌های فنی، رفتاری و سیاستی تأکید کرد: اسقاط سالانه یک میلیون خودروی فرسوده و جایگزینی آن با خودرو‌های کم‌مصرف، کلید اصلی کاهش مصرف سوخت در کشور است.

آقای بهروز حبیبی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما؛ با تأکید بر لزوم اهتمام ملی برای ارتقای کیفیت سوخت و اجرای طرح نوسازی ناوگان، گفت: هدف‌گذاری اسقاط سالانه یک میلیون خودرو فرسوده اعم از سواری و تجاری و جایگزینی آنها با خودرو‌های کم‌مصرف و استاندارد، اقدامی ضروری است.

وی همچنین بر انتخاب خودرو‌های دارای استاندارد آلایندگی یورو ۵ و یورو ۶، استفاده از موتور‌های کم‌حجم توربوشارژ و توسعه خودرو‌های هیبریدی و برقی تأکید کرد و افزود: استفاده از خودرو‌های هیبریدی می‌تواند خوشبینانه تا ۲۰ درصد مصرف سوخت را کاهش دهد.

حبیبی به برخی راهکار‌های فنی نظیر بهبود سیستم احتراق و تنظیم موتور، تعویض دوره‌ای شمع، فیلتر هوا و فیلتر سوخت و استفاده از کاتالیست سالم اشاره کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند ۵ تا ۱۵ درصد مصرف سوخت را کاهش دهد.

وی همچنین به نقش آیرودینامیک ( نحوه تعامل هوا با اجسام متحرک است) خودرو، حذف بار اضافی، استفاده از قطعات سبک و به‌کارگیری روغن موتور‌های سینتتیک کم‌اصطکاک اشاره کرد که موجب صرفه‌جویی ۲ تا ۳ درصدی می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، اصلاح سبک رانندگی را یکی از عوامل مؤثر در کاهش مصرف سوخت دانست و گفت: رانندگی آرام، پرهیز از شتاب‌گیری و ترمز‌های ناگهانی می‌تواند ۱۰ تا ۳۰ درصد از مصرف را کاهش دهد.

وی همچنین بر اهمیت رعایت سرعت بهینه ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر، تنظیم باد تایرها، خاموش کردن خودرو در توقف‌های طولانی و کاهش زمان گرم کردن خودرو‌های انژکتوری تأکید کرد.

حبیبی در بخش سیاست‌گذاری شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی، اعمال محدودیت‌های ترافیکی هوشمند، حمایت از خودرو‌های برقی و هیبریدی و عرضه سوخت با کیفیت یورو ۵ را از نیاز‌های جدی کشور عنوان کرد.

وی همچنین سرویس و نگهداری صحیح خودرو از جمله تعویض فیلتر هوا، چک‌کردن سنسور اکسیژن، تنظیم چرخ‌ها و سرویس سیستم سوخت‌رسانی را ضروری دانست.

حبیبی اضافه کرد: فرهنگ‌سازی برای کاهش استفاده غیرضروری از خودرو، توسعه خرید‌های اینترنتی و ایجاد مراکز تفریحی در نقاط مختلف می‌تواند مصرف سوخت را تا بیش از ۵۰ درصد کاهش دهد.



عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به اینکه تعداد خودروهای در حال تردد ایران و کشور ترکیه تقریبا یکی است به مقایسه میزان مصرف بنزین خودروها اشاره کرده و گفت: مصرف بنزین در ایران حدود ۸۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است، در حالی‌که این رقم در ترکیه تنها ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر است.