سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا پایان مهرماه امسال، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در ۱۰ طرح راهسازی معادن سرمایه‌گذاری کرد و میانگین پیشرفت این طرح‌ها به ۷۲ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایمیدرو، میزان سرمایه گذاری ایمیدرو در این ۱۰ طرح، معادل ۱۰۸۷۰ میلیارد ریال اعلام شد.

این برنامه از سوی طرح ایجاد زیربنا‌های لازم در معادن و مناطق معدنی تحت مدیریت ایمیدرو راهبری می‌شود و طی هفت ماهه امسال طول طرحهای بخش راهسازی ۱۳۷ کیلومتر است.

این طرحها در استان‌های کرمانشاه، مازندران، یزد، آذربایجان غربی، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان رضوی و زنجان قرار دارد.

از جمله طرحهای راهسازی می‌توان به راه گلیران (مازندران)، اسمالون (یزد)، طراحی و بهسازی محور دستوران-منیدر (خراسان رضوی)، ساخت راه دسترسی محور شهرستن- گاگش (آذربایجان غربی) و راه بوکسیت سرخ چشمه و راه غرب و شمال غرب گرمه (خراسان شمالی) اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، تامین زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، ایجاد ارزش افزوده، حمایت از سرمایه گذاران داخلی، محرومیت زدایی، اشتغالزایی و تقویت اقتصاد مناطق کم برخوردار از اهداف توسعه‌ای ایمیدرو در بخش زیربنا‌ها است.