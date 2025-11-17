اهدای اعضای جوان ۳۵ ساله منوجانی به بیماران نیازمند جان دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مرگ مغزی محمد جداوی در پی تصادف و کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب تایید شد.

آرش رحیمی افزود: با رضایت خانواده بر اهدای اعضای بدن، کبد و کلیه‌های این جوان برای پیوند به بیمارستان بوعلی شیراز ارسال شد.

محمود حسین پور رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز گفت: این دهمین مورد اهدای عضو امسال بود.