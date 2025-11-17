یکصد و بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع کاهش قطعی برق صنایع و ساماندهی صورتحسابهای انرژی در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز از اقدامات گسترده استان در توسعه نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت: بخش خصوصی همکاری خوبی داشته است و در سقف سولههای صنعتی و شهرکهای صنعتی ظرفیتهای جدیدی ایجاد شده است و تا پایان سال دستکم ۳۰۰ مگاوات برق به مدار استان افزوده میشود.
وی تأکید کرد: با این اقدامات پیشبینی ما برای تابستان آینده این است که مشکلات حوزه برق صنایع به حداقل برسد و شاهد قطعیهای کمتری در واحدهای صنعتی و کارگاهی باشیم.