قطعی برق صنایع به حداقل می‌رسد

یکصد و بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع کاهش قطعی برق صنایع و سامان‌دهی صورت‌حساب‌های انرژی در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.