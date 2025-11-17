به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی براری در ستاد انتخابات استان سمنان گفت : دو روستای استان سمنان حد نصاب ۲۰ خانوار جمعیت را برای داشتن شورای اسلامی از دست داده بود که با کسب این حد نصاب ، انتخابات یازدهم اردیبهشت سال آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا برای ۲۱ شهر و ۳۰۶ روستا برگزار می شود.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین با اشاره به اطلاعیه شماره دوی ستاد انتخابات کشور گفت : مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی روستاها ، از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه فرصت دارند از کار خود استعفا بدهند و از ۳۰ آبان هم باید برای دریافت گواهی سوء پیشینه اقدام کنند.