سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: ۱۵۰۶ پرونده اوراق بهادار در مهر ماه سال جاری، توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خدمات مرتبط با توقیف و توثیق اوراق بهادار از مهم‌ترین وظایف این شرکت در سازوکار‌های حقوقی و مالی بازار سرمایه به شمار می‌رود.

بر اساس آمار‌های منتشرشده، در نخستین ماه پاییز امسال ۱۲۲۸ پرونده رفع توقیف، ۱۰۲۹ پرونده فروش اوراق توقیفی و ۳۷۱ پرونده استعلام دارایی از سوی سپرده‌گذاری مرکزی عملیاتی شده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد در مهرماه سال جاری، درخواست‌های مربوط به ۱۹۶ پرونده توثیق، ۱۹۸ پرونده رفع توثیق، ۱۲۲ پرونده فروش اوراق توثیقی و ۷۵ پرونده استعلام توثیق در سامانه‌های سپرده‌گذاری پردازش شده است.

فرآیند توقیف، بر اساس دستورات مراجع ذی‌صلاح مانند محاکم حقوقی و کیفری یا ادارات امور مالیاتی انجام می‌شود. در این سازوکار، اوراق بهادار فرد محکوم‌علیه برای وصول مطالبات مسدود شده و مرجع صادرکننده دستور می‌تواند نسبت به رفع توقیف یا فروش اوراق توقیفی اقدام کند.

توثیق اوراق بهادار نیز به معنای مسدودسازی اوراق متعلق به وثیقه‌گذار به نفع وثیقه‌گیر است. این فرآیند با ارائه مدارک لازم و طی مراحل اداری در سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌شود و پس از ثبت انسداد، وثیقه‌گیر امکان رفع توثیق یا فروش اوراق وثیقه‌شده را خواهد داشت.