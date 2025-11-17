رئیس کمیته امدادگفت: امسال از میان برگزیدگان آزمون سراسری ۱۱۳۲ دانش آموز تحت پوشش این نهاد حمایتی رتبه‌های برتر را برای ورود به دانشگاه‌های سراسری به خود اختصاص دادند. رتبه این ۱۰۰۰ نفر زیر ۱۰ هزار بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مراسم تجلیل از رتبه‌های برترکنکور سراسری ۱۴۰۴ و قبول شدگان مدارس سمپاد (تیزهوشان) که تحت پوشش کمیته امداد هستند،با شعار از اراده تا افتخار برگزار شد.

مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در این مراسم گفت: در حال حاضر ۸۵۲ هزار دانش آموز، ۵۰ هزار دانشجو و ۲۲ هزار استعداد برتر تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند که طبق اساسنامه‌ای که مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرموده‌اند، اینان امانت‌هایی هستند که ما و همه شرکای اجتماعی کمیته امداد توفیق خدمتگزاری به آنان را داریم.

وی افزود: در این مسیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد های خیریه آموزشی ، بنیاد نخبگان و سمپاد و بنیاد‌های خیریه مردمی ، کمیته امداد را یاری کردند.

بختیاری گفت: ۱۳۵ نفر از برگزیدگان کنکور که در بهترین دانشگاه‌های دولتی کشور در آزمون ۱۴۰۴ پذیرفته شدند، همچنین پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان ومدارس سمپاد، امروز به نمایندگی از همه قبول شدگان دعوت شدند تا امیدی برای ادامه مسیر برای همه فرزندان تحت پوشش کمیته امداد در مسیر موفقیت باشد.

رئیس کمیته امداد افزود: قبول شدگان در رشته‌های پزشکی، مهندسی، حقوق و دندانپزشکی حائزوارد دانشگاه شده اندکه باتوجه به شرایط خاص کشور که دفاع مقدس ۱۲ روزه را دانش آموزان ما تجربه کردند، موفقیت کم نظیری است.

شایان ذکر است از میان پذیرفته شدگان کنکور سراسری امسال ۲۲۳۱ نفر از قبول شدگان تحت پوشش کمیته امداد بوده‌اند که سه نفر زیر رتبه ده، ۱۱ نفر زیر رتبه ۱۰۰، ۱۰۴ نفر زیر رتبه ۵۰۰ و ۱۱۳۲ نفر هم زیر رتبه ۱۰۰۰۰ بوده‌اند که از این تعداد ۶۹ درصد را دختران و ۳۱ درصد را پسران به خود اختصاص دادند.

همچنین ۱۲۳۱ نفر از قبول شدگان از مناطق شهری و ۹۹ نفر هم از مناطق روستایی بوده‌اند.