هجدهمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهر اهواز با حضور معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان خوزستان بهصورت رسمی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری خوزستان گفت: توسعه این دفاتر از ضرورتهای استان است و نقش بسزایی در هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، کاهش مراجعات حضوری، تسریع رسیدگیها و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.
رضا زنگنه کارکنان دفتر را به امانتداری، حفظ محرمانگی اطلاعات و دقت در ثبت دادهها توصیه کرد و افزود: دفاتر خدمات، نخستین نقطه تماس مردم با دستگاه قضایی هستند و کیفیت رفتار و عملکرد آنان در شکلگیری نگاه عمومی نسبت به قوه قضاییه اثر مستقیم دارد.
زنگنه همچنین بر لزوم ثبت شماره تماس دوم یا شماره یکی از نزدیکان مراجعان در بخش «همیار ثنا» هنگام ثبتنام یا اصلاح اطلاعات تأکید کرد و این اقدام را مؤثر در افزایش ابلاغ واقعی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم دانست.
این دفتر در ضلع غربی میدان انقلاب (سهراه خرمشهر) افتتاح و فعالیت خود را با هدف افزایش پوشش خدمات الکترونیک قضایی در مناطق مختلف اهواز آغاز کرده است.