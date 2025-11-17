به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در مراسم افتتاح ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی معادن استان اعلام شد:نیمی از اکتشافات زمین شناسی کشور در استان کرمان است و بزودی ۵ ناحیه صنعتی در کرمان راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در مراسم افتتاح ساختمان جدید نظام مهندسی معدن کرمان، با اشاره به جایگاه ویژه کرمان در معادن کشور گفت: استان کرمان با داشتن ۴۲ نوع از ۸۱ نوع ماده معدنی کشور و حدود ۴۰ درصد ذخایر معدنی، شایسته پایگاه بزرگ مهندسی و آموزشی بود و ساختمان جدید نظام مهندسی معدن کرمان پاسخ به همین نیاز تاریخی است.

رضا بستامی فعال‌سازی نقش ناظر معدن را یکی از مهم‌ترین اقدامات جدید دانست و گفت: ۲۳ سال واژه نظارت در پروانه اشتغال مهندسان وجود داشت، اما استفاده نمی‌شد.

وی تصریح کرد: امروز با حمایت وزارتخانه، شغل ناظر معدن به‌طور رسمی ایجاد شد؛ ومهندسانی که نتوانند مسئول فنی شوند، می‌توانند ناظر شوند که این شغل درآمد مناسبی دارد و اعتبار آن مستقیم از طریق دولت پرداخت می‌شود؛ بدون هیچ ارتباط مالی با بهره‌بردار و این یک تحول بزرگ در اشتغال مهندسی است.

بستامی با اشاره به آمار حوادث معدنی گفت: ۵۸ درصد حوادث معدن ناشی از خطای انسانی است و علت اصلی آن عدم آموزش است.

وی تصریح کرد: طبق ماده ۴ قانون، همه کارگران معدن باید مهارت فنی و حرفه‌ای معتبر داشته باشند که پس از جلسات متعدد با وزارت کار، توافق شد تا پروانه مهارت کارگران معدن فقط از مسیر آموزش‌های تخصصی و تأیید نظام مهندسی صادر شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به طرح ساختمانی جدید گفت: برای استانی مانند کرمان، با این حجم ذخایر معدنی، داشتن یک ساختمان قدیمی و اجاره‌ای قابل قبول نبود و امروز یکی از بهترین ساختمان‌های نظام مهندسی کشور در چهار طبقه و بیش از ۱۲۵۰ متر زیربنا در کرمان افتتاح شده است.

بستامی افزود: این مجموعه پایگاه آموزش تخصصی، دوره‌های مهارتی و مرکز هماهنگی حرفه‌ای معدنکاران خواهد بود.