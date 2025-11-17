پخش زنده
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهبرد قطعی کشور، توسعه روابط با کشورهای منطقه است، گفت: دولت، آمادگی هرگونه کمک را برای ارتقاء سطح روابط با روسیه و منطقه اوراسیا دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در دیدار با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی مقیم روسیه، اظهار داشت: نگاه دولت به ایرانیان خارج از کشور این است که هر ایرانی در هر جای دنیا، سفیر جمهوری اسلامی ایران بوده و سرمایه او متعلق به تمدن ایران اسلامی است.
عارف با اشاره به برخی مشکلات کشور از جمله تحریمها و همچنین ایران هراسی، گفت: ما تلاش کردیم که از این تحریمها و مشکلات عبور کنیم. البته این تحریمها برای کشور هزینه هم داشته است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راهبرد قطعی کشور توسعه روابط با کشورهای منطقه و اوراسیاست، تصریح کرد: ما با کشورهای اوراسیا اشتراکات فرهنگی و تمدنی داریم و هرگاه به این کشورها سفر میکنیم، احساس بیگانگی نداریم و همین اشتراکات زمینه همکاریها را فراهم میکند.
وی افزود: راهبرد دیگر کشور و دولت، شریک کردن بخش خصوصی در همه زمینهها است. ما به این نتیجه رسیدهایم که برای دنبال کردن برنامههای توسعه باید به بخش خصوصی در همه زمینههایی که آمادگی دارند، میدان بدهیم. حتی ما به دنبال واگذاری بخشی از مسئولیتهای حاکمیتی نیز هستیم.
عارف تصریح کرد: بعد از تدوین و تصویب سیاستهای کلی اصل ۴۴، راهبرد مشارکت دادن بخش خصوصی دنبال میشود. البته ما نه تنها دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی بلکه به دنبال محوریت دادن به بخش خصوصی هستیم.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین گفت: تحقق این راهبرد زمان میبرد تا بخش خصوصی در جایگاه خود قرار گیرد، زیرا برخی مشکلات از جمله کاغذبازی، دیوانسالاری و حاکمیت نگاه دولتی موجب شده است که بخش خصوصی نتواند در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد. البته ما در بخشهایی که موفقیت کسب کردهایم، به این دلیل بوده که بخش خصوصی میداندار بوده است؛ بهطور مثال، بیشتر دستاوردهای ما در زمینه دانش بنیانها مربوط به بخش خصوصی بوده است.
عارف با بیان اینکه نمیتوان متمرکز تصمیمگیری کرد و از طرفی دیگر معتقد بود که بخش خصوصی باید محور باشد، تصریح کرد: ما در حال واگذاری اختیارات به استانها مخصوصاً به استانهای مرزی برای تعامل با کشورهای همسایه و منطقه هستیم تا تحت هر شرایطی نگرانی بابت تامین کالاهای اساسی و صادرات نداشته باشیم. به همین منظور تکمیل راهگذرهای ریلی و جادهای را در اولویت قرار دادهایم. حمل و نقل کالا به کشورهای محصور در خشکی، تهاتر کالا به کالا و سواب کالا را نیز دنبال میکنیم. رابطه بانکی ما نیز در منطقه در حال بهبود است و تلاش میکنیم تا تحریمها مانعی برای توسعه روابط منطقهای نشود.
وی همچنین با اشاره به جایگاه خاص روسیه در منطقه، گفت: این کشور، ظرفیت و امکانات بالایی دارد و از سویی رابطه راهبردی، صمیمانه و خوبی با این کشور در سالهای اخیر داشتهایم. سند جامع مشارکت راهبردی با این کشور نیز به امضا رسیده است و هر دو طرف، نگاه مثبتی برای رفع کاغذبازی و دیوانسالاری در کشورهای خود دارند تا این سند، اجرایی شود.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: کسب تراز تجاری مثبت در روسیه و اوراسیا برای ما اهمیت دارد. قانون تجارت آزاد با این منطقه در حال اجراست و تجار میتوانند در این زمینه کمک کنند تا تراز تجاری ما مثبت شود.
عارف با بیان اینکه دولت این آمادگی را دارد که برای ارتقاء سطح روابط با روسیه و منطقه اوراسیا هر کمکی را انجام دهد، افزود: ما میتوانیم با روسیه تعاملات و صادرات خیلی بیشتری داشته باشیم. البته باید برای توسعه دائمی صادرات برنامهریزی مناسبی داشته باشیم و با برخی اقدامات، بهانه برای توقف صادرات را ندهیم.
وی درباره مشکلات گمرکی تجار برای صادرات، تصریح کرد: ما تصمیم گرفتهایم که مدیریت گمرک یکپارچه باشد تا مشکلات این بخش، حل شود. برای این موضوع نیز ضربالاجل تعیین کردهایم.
عارف با اشاره به تلاشهای دولت برای رفع مشکلات صادرات، افزود: ما با همفکری بخش خصوصی و کارآفرینان، نشستهای تخصصی مختلفی در سطح وزارتخانهها و حوزه معاونت اول برای رفع موانع تجارت برگزار کردهایم تا در یک فضای کارشناسی به جمعبندی برسیم و تصمیمات لازم را بگیریم.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با توجه به تلاشهای معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات بخش پتروشیمی از جمله حذف مالیات محصولات انتهای زنجیره پتروشیمی، گفت: بسیاری از دغدغههای تجار در حال حل شدن است و از ۲۵ اردیبهشت امسال، وضع تجاری ما تغییرات زیادی داشته است.
اتابک با تشریح کارهای دولت برای رفع موانع تجارت از جمله رفع مشکلات گمرک، اتاق بازرگانی، تعهدات ارزی و تهاتر، تصریح کرد: اطمینان دارم تا پایان سال، بسیاری از موانع تجارت، حل خواهند شد.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، تعدادی از تجار به بیان دیدگاه و دغدغههای خود در زمینه تجارت بینالملل پرداختند.