مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان گفت: بر اساس تفاهم نامه‌ای بین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان و شهرداری فارغان احداث بلوار ورودی شهر فارغان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، عباس شرفی افزود: بخش زیرسازی طرح در محدوده شهر را شهرداری فارغان انجام می‌دهد و بخش خارج از شهر تا دو راهی بُسته کاملا به عهده راهداری است.

وی گفت: این طرح شامل یک و نیم کیلومتر و دارای ۲ ابنیه فنی و بیست و پنج هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت با اعتبار بیش از ۹ میلیارد تومان است.

شرفی افزود: طرح با هدف اصلاح پیچ خطرناک ورودی شهر و تسهیل در رفت و آمد شهروندان انجام می‌شود.

قرار است این طرح تا ۶ ماه آینده به بهره برداری برسد.