پخش زنده
امروز: -
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: بر اساس تفاهم نامهای بین اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان و شهرداری فارغان احداث بلوار ورودی شهر فارغان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، عباس شرفی افزود: بخش زیرسازی طرح در محدوده شهر را شهرداری فارغان انجام میدهد و بخش خارج از شهر تا دو راهی بُسته کاملا به عهده راهداری است.
وی گفت: این طرح شامل یک و نیم کیلومتر و دارای ۲ ابنیه فنی و بیست و پنج هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت با اعتبار بیش از ۹ میلیارد تومان است.
بیشتربخوانید: بازگشایی مسیر ساخت جاده بین مزارع در شهرستان رودان
شرفی افزود: طرح با هدف اصلاح پیچ خطرناک ورودی شهر و تسهیل در رفت و آمد شهروندان انجام میشود.
قرار است این طرح تا ۶ ماه آینده به بهره برداری برسد.