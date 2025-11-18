پخش زنده
امروز: -
بزرگترین رویداد ورزشی بانوان وزارت بهداشت با حضور ۲۷۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در مجتمع ورزشی فرحآباد ساری آغاز به کار کرد و به مدت ۲۵ روز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ المپیاد ورزشی بانوان وزارت بهداشت با رقابت ۲۷۰۰ ورزشکار در هشت رشته ورزشی در مجتمع ورزشی فرحآباد ساری گشایش یافت.
دخیلی، سرپرست برگزاری مسابقات با اشاره به حضور پرشور بانوان ورزشکار گفت: این المپیاد برای وزارت بهداشتیها که خود پیشرو در عرصه سلامت هستند، اهمیت ویژهای دارد.
رشتههای این دوره از المپیاد شامل والیبال، داژبال، شنا، آمادگی جسمانی، شطرنج، دارت و بدمینتون است که به مدت ۲۵ روز تا ۱۶ آذرماه ادامه خواهد داشت.
این رویداد ورزشی به عنوان بزرگترین گردهمایی ورزشی بانوان وزارت بهداشت شناخته میشود که با استقبال قابل توجه ورزشکاران از سراسر کشور مواجه شده است.
گزارش از ایوب رضوانی