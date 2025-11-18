پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهبرد ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اتحادیههای منطقهای از دو دهه قبل آغاز شده است، گفت: توسعه روابط چندجانبه با اتحادیههای منطقهای، یکی از اولویتهای سیاست خارجی کشورمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در دیدار جمعی از دیپلماتهای کشورمان در روسیه با توجه به سابقه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، اظهار داشت: از اوایل دهه ۸۰ خورشیدی به این نتیجه رسیدیم که باید در سازمانهای منطقهای از جمله سازمان همکاری شانگهای، عضو شویم و نقش مؤثری در این سازمانها داشته باشیم؛ بنابر این، اقدامات ما برای عضویت در این سازمان از همان دهه ۸۰ آغاز شد و البته کشورهای عضو آن هم برخورد خوبی با رویکرد ایران داشتند و حضور ایران در این سازمان برای آنها مهم بود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اهمیت حضور و نقشآفرینی مؤثر در سازمانهای منطقهای، تصریح کرد: راهبرد ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اتحادیههای منطقهای از دو دهه قبل آغاز شده است. عضویت در اتحادیه اوراسیا نیز برای ما اهمیت زیادی دارد، چون کشورهای اوراسیا در حوزه تمدنی ما بودهاند و اشتراکات فرهنگی و تمدنی زیادی با آنها داریم.
عارف با توجه به اینکه توسعه روابط چندجانبه با اتحادیههای منطقهای، یکی از اولویتهای سیاست خارجی کشورمان است، گفت: ما در عرصه روابط خارجی باید انواع سیاست را بهکار بگیریم؛ البته به علت وجود اشتراکات تاریخی، تمدنی و فرهنگی با کشورهای اوراسیا، سیاست فرهنگی میتواند به ما برای ارتقاء روابط با این کشورها کمک کند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دستیابی به روابط راهبردی با کشورهای منطقه از جمله روسیه از اواخر دهه ۷۰ جزو اولویتهای کشور بوده است، اظهار داشت: روسیه، توان و ظرفیت بالایی دارد و همکاری با این کشور در چارچوب منافع مشترک دنبال شد. اکنون، توافق جامع مشترک راهبردی ایران و روسیه حاصل شده است.
عارف، همچنین تصریح کرد: همکاری ایران و روسیه در چارچوب منافع ملی، امنیت ملی و وضع منطقهای انجام میشود. همکاری ایران و روسیه بر اساس منافع دو طرف دنبال میشود. اصولاً ایران نگاه همکاری راهبردی با همسایگان خود دارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: بر اساس نظرسنجیهایی که در روسیه انجام شده است، ایرانهراسی تأثیری در افکار عمومی مردم این کشور نداشته است. ما هم باید برای مردم خود تبیین کنیم که با روسیه، مرز و منافع مشترک داریم و به دنبال تأمین منافع متقابل هستیم.
عارف با توجه به مواضع روسیه و حمایت این کشور از ایران در موضوع مقابله با فعال کردن ساز و کار ماشه از طرف سه کشور اروپایی، تأکید کرد: مواضع روسیه در این زمینه برای ما مهم بود. ما امروز روابط سیاسی و راهبردی خوبی با روسیه داریم. البته باید در زمینههای مختلف از جمله فناوریهای پیشرفته، توسعه تجارت و بازرگانی، تعامل گردشگری، علمی و فرهنگی، روابط خود را با این کشور ارتقا دهیم.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، تعدادی از دیپلماتهای ایرانی مقیم در روسیه به بیان دیدگاههای خود درباره روابط ایران و روسیه پرداختند.