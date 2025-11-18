به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اختصاص ۲ هزار و پانصد هکتار زمین برای اجرای طرح‌های خورشیدی در استان تهران و آماده‌سازی ۵ هزار هکتار دیگر برای سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزی دقیق برای احداث نیروگاه‌های بزرگ مقیاس با محوریت برق منطقه‌ای تهران در حال اجرا است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که به دلیل محدودیت احداث نیروگاه‌های حرارتی و ضرورت کاهش آلایندگی هوا، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان راهکاری پایدار و کم‌هزینه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

بر اساس طرح‌های مصوب، بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی و مناطق پرمصرف پایتخت احداث خواهد شد تا ضمن تامین انرژی پایدار برای صنایع، زمینه کاهش ناترازی شبکه و افزایش بهره‌وری فراهم شود.

گفتنی است، برق منطقه‌ای تهران با راهبری طرح‌های بالای ۷ مگاوات، رویکردی فعال در حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش آلایندگی و تحقق اهداف توسعه پایدار در صنعت برق کشور در پیش گرفته است