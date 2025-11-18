به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهرگفت: این مجموعه شامل ۲۰۰ شیء تاریخی است که در کاوش‌های غیرقانونی فردی از محوطه‌های باستانی و تاریخی استان بوشهر به دست آمده است.

نصرالله ابراهیمی افزود: مجموعه شناسایی شده شامل مهر‌های سنگی و فلزی، سکه‌های دوران تاریخی و اسلامی و دیگر اشیای ارزشمندی است که از نظر قدمت و نقوش کم نظیر است.

وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی کارشناسان میراث فرهنگی قدمت این آثار به ۱۷۰۰ سال پیش، مربوط به دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی می‌رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهراظهار داشت: بر اساس اظهارات فرد متخلف تعداد این اشیاء بیشتر بوده که بخشی از آن به سرقت رفته است.

ابراهیمی با بیان اینکه سربازان گمنام امام زمان (عج) در حال پیگیری و جست‌و‌جو آثار سرقتی هستند افزود: فرد متخلف، این آثار را از بندر تاریخی سیراف، بندر نجیرم و بندر ریشهر جمع آوری و نگهداری کرده است.

وی با تأکید بر اینکه جمع‌آوری و نگهداری اشیای عتیقه از محوطه‌های تاریخی بدون مجوز جرم است اضافه کرد: مالکیت تمامی آثار تاریخی و فرهنگی کشف‌شده متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و باید به اداره‌کل میراث فرهنگی تحویل داده شود؛ زیرا این آثار بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران است.

ابراهیمی هشدار داد: انتقال یا فروش این اشیا به خارج از کشور، به معنای از بین رفتن بخشی از شناسنامه ملی ما است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تأکید کرد: این آثار، سند روشن سیادت دریایی ایرانیان بر خلیج فارس و نشان‌دهنده هویت فرهنگی ایرانیان است و از همه مردم می‌خواهیم اگر اشیاء تاریخی در اختیار دارند، آنها را برای حفظ و نمایش عمومی به موزه‌های استان اهدا کنند؛ حتی می‌توان این آثار به نام خود اهداکننده ثبت کرد.