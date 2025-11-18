به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از آماده باش راهداران استان در راستای اجرای طرح راهداری زمستانی خبر داد و گفت: این آماده باش به منظور پیشگیری از انسداد جاده‌ها و بازگشایی به موقع آنها درصورت تشدید بارش‌ها است.

اسداله جلال زاده افزود: محور‌های مواصلاتی خراسان جنوبی از طریق ۳۵ دوربین نظارتی به صورت آنلاین توسط مرکز مدیریت راه‌های این اداره کل در حال رصد و پایش است که به محض تغییرات جوی و شروع بارش‌ها، اقدامات پیشگیرانه در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به آماده باش ۱۸۰ راهداری در قالب این طرح گفت: در این مدت ۱۵۴ دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در سطح استان، ۳۴ باب راهدارخانه و پایگاه راهداری و ۳۸ مجتمع خدماتی رفاهی مشغول خدمات رسانی به کاربران جاده‌ای و هم استانی‌ها خواهند بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: ۱۲۰۰۰ تن شن و نمک در گردنه‌ها و محل‌های مورد نظر دپو شده و همه همکاران و راهداران در قالب گشت‌های راهداری مشغول خدمت رسانی به هم استانی‌ها و مسافران خواهند بود.

جلال زاده گفت: تعمیرات مستمر، بهسازی و بازسازی پل‌های بزرگ و تمهیدات لازم برای جلوگیری از انسداد راه‌های استان در فصل زمستان، آماده‌سازی و تامین ماشین آلات مورد نیاز، راهدارخانه و مجتمع‌های بین‌راهی، تجهیزات مربوطه، آماده سازی و آماده‌باش ماشین‌آلات راهداری و تامین و نگهداری از مکان‌های متعدد راهدارخانه‌ها و ساختمان‌های راهداری از جمله اقدامات انجام شده در راستای مدیریت بحران در راهداری زمستانی است.