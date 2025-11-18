تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران با کسب تساوی در دومین دیدار در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵، به کار خود در این بازی‌ها پایان داد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دیدار تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ژاپن، امروز (سه شنبه ۲۷ بهمن) مقابل انگلیس برگزار شد.

در این دیدار، ملی پوشان فوتبال ناشنوایان ایران به تساوی بدون گل مقابل حریف خود دست یافتند. تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در نخستین دیدار برابر ترکیه متحمل شکست ۲ به یک شده بود.

بر اساس گروه بندی جدید مسابقات فوتبال در المپیک ناشنوایان که بعد از انصراف دو تیم صورت گرفت، تیم ملی ایران در گروه B با ترکیه و انگلیس همگروه شد. در این گروه و طبق دیدار‌های برگزار شده در مرحله مقدماتی، تیم‌های ترکیه، انگلیس و ایران به ترتیب صاحب ۴، ۲ و یک امتیاز شده‌اند.

بدین ترتیب، تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران با ایستادن در رده سوم گروه B از صعود بازماند و دو تیم ترکیه و انگلیس از این گروه بالا رفتند.