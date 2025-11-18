فرماندار ساوه: شوراها، نماد بارز مشارکت مردم در توسعه و عمران روستاها هستند.
فرماندار شهرستان ساوه، سید مهدی حسینی، با تأکید بر نقش محوری شوراهای اسلامی در مناطق روستایی، شوراهای روستا را نماد بارز مشارکت مردم در فرآیندهای توسعه و عمران محلی خواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی
، فرماندارساوه در سخنانی درباره شورای اسلامی شهر وروستا گفت: شوراهای اسلامی روستا به عنوان نمایندگان منتخب مردم، نقشی بیبدیل در شناسایی نیازها، اولویتبندی پروژههای عمرانی و نظارت بر اجرای صحیح اعتبارات در سطح روستاها ایفا میکنند.
وی افزود: در شهرستان ساوه، ۱۶۸ روستا وجود دارد که از این تعداد، ۱۰۷ روستا دارای شورای اسلامی فعال هستند و این شوراها بازوان اجرایی دولت در پیشبرد اهداف توسعه روستایی محسوب میشوند.
فرماندار ساوه خاطرنشان کرد: حمایت از نهاد شورا و تقویت جایگاه قانونی و اجرایی این نهادها، ضامن تسریع در تحقق پروژههای زیرساختی و ارتقاء سطح زندگی روستاییان خواهد بود.