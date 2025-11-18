براساس گزارش گروه تحلیل عملکرد و گزارشات راهبری شبکه برق کشور، اوج تقاضای مصرف برق در هفته سی و پنجم سال ۱۴۰۴ به ۴۸ هزار و ۹۳ مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، تغییر محسوسی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در هفته سی و پنجم سال ۱۴۰۴ در روز سه‌شنبه (بیستم آبان ماه) به ۴۸ هزار و ۹۳ مگاوات رسید. لازم به توضیح است این میزان مصرف برق در روز مشابه سال قبل، ۴۸ هزار و ۱۳۹ مگاوات بوده است که در سال جاری، تغییر محسوسی نداشت.

میزان تقاضای مصرف انرژی برق در طول روز اشاره شده، ۱.۰۰۳.۶۶۰ مگاواتساعت بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، یک درصد کاهش یافت.

همچنین رشد تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲.۵۳ درصد گزارش شده است.

براساس این گزارش، میانگین دمای وزنی کشور در روز مذکور، ۱۵.۱۲ درجه سانتی‌گراد بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۱.۰۵ درجه کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توضیح است، بیشترین رشد مصرف انرژی شرکت‌های برق منطقه‌ای از ابتدای سال تاکنون، به ترتیب مربوط به شرکت‌های برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، مازندران و آذربایجان بوده است.

همچنین بیشترین رشد متوسط دمایی شرکت‌های برق منطقه‌ای از ابتدای سال تاکنون، به ترتیب مربوط به شرکت‌های برق منطقه‌ای خراسان، کرمان، سمنان و یزد بوده است.