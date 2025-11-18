پخش زنده
امروز: -
فردا استان بوشهر میزبان شهید شهید والامقام سالهای حماسه و ایثار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهرگفت: همزمان با ایام شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکرهای مطهر ۶ شهید گمنام دوران مقدس با استقبال باشکوه مردم انقلابی بوشهر وارد این شهر میشود.
سرهنگ پاسدار رضا حیدر پور افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده و با هماهنگی «ستاد معراج شهدا»، پیکرهای پاک این شهدای والامقام، روز چهارشنبه ساعت ۸ صبح وارد فرودگاه بینالمللی بوشهر میشود.
وی بیان کرد: پیکر پاک سه شهید پس از تشییع در نقاط مختلف استان بوشهر به معراج شهدای تهران بازگردانده میشود و پیکر پاک سه شهید دیگر همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرای مرضیه (س) میهمان دیار سرداران دلاور در شهرستانهای دیر و دشتی خواهد بود.
سرهنگ حیدرپور گفت: با تدفین این سه شهید، تعداد شهدای گمنام استان بوشهر به ۱۷۹ شهید میرسد.
وی گفت: تعداد یادمانهای شهدای گمنام استان نیز به ۸۳ نقطه خواهد رسید.
وی در خصوص محل تدفین شهدا افزود: شهید روستای فقیهحسنان شهرستان دشتی رزمنده غیور ۲۸ سالهای است که در عملیات بدر در شرق دجله به فیض شهادت نائل آمده است. مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار، سوم آذر ساعت ۱۴ از مصلای نماز جمعه شهر دشتی به سمت روستای فقیه حسنان خواهد بود.
سرهنگ حیدرپور افزود: شهید روستای محمدآباد (شهرستان دشتی) هم در سن ۲۰ سالگی و در تک دشمن در سال ۶۷ در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده است که پیکر مطهر این شهید، روز سهشنبه چهارم آذرماه در روستای محمدآباد به خاک سپرده خواهد شد.
وی گفت: شهید روستای سرمستان شهرستان دیّر هم دلاور مرد جبهههای نبرد با ۱۹ سال سن است که در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل شده است. مراسم تشییع و تدفین این شهید ساعت ۱۴:۳۰ در روستای سرمستان است.