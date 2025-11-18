پخش زنده
اعضای بزرگترین باند سازمان یافته قاچاق بین المللی سوخت کشور با نام طوفان، در هرمزگان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: این گروه که از سوی سر شبکههای داخلی و خارجی مدیریت میشد، پس از حدود ۲ سال کار اطلاعاتی و عملیاتی در سطح داخلی و بینالمللی شناسایی شدهاند.
مجتبی قهرمانی افزود: حسابهای بانکی ۷۵۳ تن از قاچاقچیان سوخت رصد شده، و گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت است.
وی با اعلام اینکه تمام ارتباطهای مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، افزود: متهمان اصلی برای هدایتگری شبکههای کوچکتری راه اندازی شده و با بهرهگیری از قاچاقچیان حرفهای در حلقه نخست این شبکهها، در سالهای اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کردهاند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکهها و رصد فعالیتهای آنها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بینالمللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
قهرمانی گفت: در مرحله نخست حدود ۱۰ هزار تن از متهمان بعلت روابط غیر معمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز با شبکه مذکور ارتباط داشتند برای بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت توقیف شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: اعضای اصلی شبکه برای از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار کرده و شماری از مدیران بانکها با اعلام نکردن معاملات مشکوک، با آنها در امر پولشویی همکاری کردهاند.
قهرمانی افزود: اکنون شماری از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شدهاند و برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق سوخت برای متهمان تشکیل پرونده شده است.