به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز خلیج فارس، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان در بخش خبری ساعت بیست شبکه خلیج فارس گفت: اختصاص سهمیه سوخت به گلخانه داران بر اساس، وسعت گلخانه و دمای هوای هر منطقه مشخص می‌شود.

مسعود گرگیچ افزود: با توجه به سرد شدن هوا در مناطق شمالی استان مانند حاجی آباد و رودان، سهمیه سوخت گلخانه‌ها در ماه آینده افزایش می‌یابد.

وی گفت: اکنون این سهمیه در بخش رودخانه به ازای هر متر مربع، هفتاد و پنج صدم لیتر است.

گرگیچ درباره فرایند درخواست سهمیه نیز قول پیگیری برای کاهش زمان این فرایند داد.