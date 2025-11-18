پخش زنده
گلخانه داران بخش رودخانه شهرستان رودان از کم بودن سهمیه سوخت گازوئیل برای سیستمهای گرمایشی این گلخانهها گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز خلیج فارس، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان در بخش خبری ساعت بیست شبکه خلیج فارس گفت: اختصاص سهمیه سوخت به گلخانه داران بر اساس، وسعت گلخانه و دمای هوای هر منطقه مشخص میشود.
مسعود گرگیچ افزود: با توجه به سرد شدن هوا در مناطق شمالی استان مانند حاجی آباد و رودان، سهمیه سوخت گلخانهها در ماه آینده افزایش مییابد.
وی گفت: اکنون این سهمیه در بخش رودخانه به ازای هر متر مربع، هفتاد و پنج صدم لیتر است.
گرگیچ درباره فرایند درخواست سهمیه نیز قول پیگیری برای کاهش زمان این فرایند داد.