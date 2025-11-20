پخش زنده
برداشت زعفران از ۱۰۰ هکتار زمینهای زراعی نی ریز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز گفت: امسال کشاورزان این شهرستان برداشت زعفران را از ۱۰۰ هکتار زمینهای خود آغاز کردند و پیش بینی میشود این محصول پنج کیلوگرم در هر هکتار تولید شود.
نادر زارعی با بیان اینکه عمده زعفران این شهرستان در بخش مشکان کشت میشود افزود: به دلیل کاهش بارندگی و گرمای هوا در تابستان پیشبینی میشود میزان برداشت، حدود ۱۳۰ کیلوگرم نسبت به پارسال کاهش یابد.
وی بیان کرد: دوره گل دهی زعفران حدود ۲۵ روز است و بازده اقتصادی آن از سال سوم کشت آغاز میشود، اما استمرار گرما و کمبود بارش، این چرخه را تهدید میکند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز گفت: با توجه به افزایش هزینهها به خصوص دستمزد کارگر، روش سنتی داشت و برداشت به صرفه نیست و در صورت مکانیزه شدن فرآیند، توسعه کشت زعفران توصیه میشود.
شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.