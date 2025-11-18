پخش زنده
نماینده مردم شهرستانهای جم، عسلویه، دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی از برنامههای در دست اجرا برای توسعه چهار شهرستان جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام موسی احمدی دربرنامه گفتوگو شبکه استانی بوشهر با اشاره به موضوع کاهشهای مشعل در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: تحقق رویای خاموشی مشعلهای پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد و طبق برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال ۱۴۰۵ باید نود درصد از این مشعلها خاموش شوند.
وی در ادامه به طرح راهآهن اشاره کرد و افزود: برای مسیر ریلی بوشهر به عسلویه و شیراز مصوبات خوبی گرفتهایم و پیشبینی میکنم مسیر عسلویه حتی زودتر از راهآهن شیراز-بوشهر به بهرهبرداری برسد.
احمدی از تأمین آب برای منطقه نیز خبر داد و گفت: توانستیم مجوز ۱۱ آبشیرینکن عسلویه، دیر، بنک و همچنین انتقال آب سیراف به شهر جم را محقق کنیم.
وی بر اشتغالزایی برای جوانان محلی تأکید کرد: با شکل گرفتن شورای عالی اشتغال در منطقه، موضوع اشتغال با نظارت و مدیریت بهتری انجام میشود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: برنامهریزی کردهایم که پستهای میانی و بالا در این منطقه به جوانان توانمند استان سپرده شود.
احمدی همچنین از اختصاص ۳۰۶ میلیارد تومان برای تکمیل مدارس نیمهتمام در منطقه خبر داد و گفت: همه این برنامهها برای بهبود زندگی مردم عزیز جنوب استان در حال انجام است.